Bolu ve Eskişehir’de okullar tatil mi? 26 Aralık Bolu ve Eskişehir’de okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama geldi mi?

Kış aylarına girmeye yaklaştığımız şu günlerde soğuk havanın ülkemizde etkili olmaya başlaması ve yurdun pek çok bölgesinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar 26 Aralık günü kar tatili olup olmayacağını merak ederek arama motorlarında 26 Aralık Bolu ve Eskişehir'de okullar tatil olacak mı? şeklinde sorularla aramalarını sürdürüyor. Öte yandan Ankara'nın yanı ısıra yer yer kar yağışları görülen Bolu ve Eskişehir illerinde valilikten açıklama yapılıp yapılmadığına ilişkin de başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlar detaylı bilgiler almak istiyor. Peki, 26 Aralık Bolu ve Eskişehir'de okullar tatil olacak mı? İşte tüm merak edilenler…

BOLU VE ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? 26 ARALIK PERŞEMBE BOLU VE ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI? VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Soğuk havaların etkili olduğu Bolu ve Eskişehir illerinde 26 Aralık Perşembe günü tatil olup olmayacağına ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;