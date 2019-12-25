Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çiçekle barışmaya geldi kurşun yağdırdı

Çiçekle barışmaya geldi kurşun yağdırdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Çiçekle barışmaya geldi kurşun yağdırdı
İSTANBUL Kağıthane'de muhasebeci Öznur E. yaklaşık bir ay önce eşi Yasin E.'den ayrılmak için boşanma davası açarak annesinin evine yerleşti. Bir süredir eşiyle barışmak için uğraşan Yasin E. zaman zaman eşinin iş yerine gelerek ikna etmeye çalıştı. Dün çiçek alarak yeniden eşinin iş yerine gelen Yasin E. eşine barışma teklifi etti. Ancak Öznur E. bu teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine Yasin E. silahını çıkararak eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna üç kurşun isabet eden genç kadın ağır yaralandı. Saldırının ardından kaçan Yasin E. boş bir arazide aynı silahla yaşamına son verdi. Çiftin 18 yıldır evli olduğu ve iki çocuklarınn bulunduğu öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiçekle barışmaya geldi kurşun yağdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN