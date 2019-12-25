Çiçekle barışmaya geldi kurşun yağdırdı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBULKağıthane'de muhasebeci Öznur E. yaklaşık bir ay önce eşi Yasin E.'den ayrılmak için boşanma davası açarak annesinin evine yerleşti. Bir süredir eşiyle barışmak için uğraşan Yasin E. zaman zaman eşinin iş yerine gelerek ikna etmeye çalıştı. Dün çiçek alarak yeniden eşinin iş yerine gelen Yasin E. eşine barışma teklifi etti. Ancak Öznur E. bu teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine Yasin E. silahını çıkararak eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna üç kurşun isabet eden genç kadın ağır yaralandı. Saldırının ardından kaçan Yasin E. boş bir arazide aynı silahla yaşamına son verdi. Çiftin 18 yıldır evli olduğu ve iki çocuklarınn bulunduğu öğrenildi.