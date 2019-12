En fazla cinayet Fatih'te işlendi

Ölen kişilerden 229'unun T.C. vatandaşı olduğu 50 kişinin de yabancı uyruklu olduğu 3 kişinin ise kimliğinin tespit edilemediği öğrenildi. Öldürülenlerden 52'sinin ise kadın olduğu belirlenirken tüm olaylarda 515 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bir önceki yılda 314 olan cinayet olay sayısı bu yıl 260'a düştü. Bu durum İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın öncülüğünde artan denetimlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

16 milyon insanın bir arada yaşadığı metropol şehir İstanbul'da her yıl yüzlerce cinayet meydana geliyor. Bu cinayetlerin her birinin tüm soruşturmaları Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine gidiyor. Burada alanında uzman cinayet masası ekiplerince her detay en ince ayrıntısıyla işleniyor, bazen bir izmarit, bazen bir ayak izi, bazen de olay görüntüsü onları suçluya götüren yol olabiliyor. Bu kapsamda 2019 yılında meydana gelen 260 cinayet olayından sadece 6 tanesinin faili meçhul olarak kaldı. Cinayet Masası ekiplerinin olay aydınlatma başarısı yüzde 98 olarak görüldü.

31 KADIN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Meydana gelen olayların şüpheli sayılarında ise 614 erkek şüpheli bulunurken, 31'de kadın şüpheli bulunmaktadır. Cinayetlerin işlenme şekli olarak ise çıkan istatistiki verilerde; Tabanca ile öldürme: 123, bıçak ile öldürme 88, tüfek ile öldürme 12, darp ile öldürme 13, boğma 9, belirsiz 15 olarak görülü.

EN FAZLA CİNAYET FATİH'TE İŞLENDİ

En fazla cinayetin işlendiği ilçe ise 27 cinayetle Fatih olurken hiç cinayetin işlenmediği yerler Adalar ve Şile oldu.

KAN DAVASINDAN 1 KİŞİ ÖLDÜ

Olayların meydana gelme sebeplerinde kavgadan 32 olay, aile içi şiddetten 32, kadın kız meselesi 5, kan davası 1, trafik kavgası 2, alacak verecek 18, husumet 17, uyuşturucu 2, alkol 2, psikoloji 1, gasp 3, aşk 4, mukavemet 1 ve belirsiz öldürme sebebi ise 113 olduğu öğrenildi.

PAZAR, PAZARTESİ GÜNLERİ 50 OLAY

Verilen istatistiklerde en fazla cinayetlerin işlendiği günler 50 olayla Pazar ve Pazartesi günü olduğu belirlendi.