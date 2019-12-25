Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü! 25 Aralık Antep’in kurtuluşu ile ilgili yazı, şiir ve resimler

Gaziantep şehitleri, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde anılıyor. Şehit Şahinbey Abidesi'nde düzenlenen törende, Gaziantep şehitleri anıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kurtuluş konulu şiirlerin okunmasıyla sona eren törenin ardından bu günü anmak isteyen vatandaşlar, Gaziantep'in kurtuluşu ile ilgili şiir, yazı ve resimleri araştırıyor. Özellikle sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar ile şehitlere saygı duruşunda bulunulurken, günün en çok paylaşılan dizeleri "Ben Antepliyim şahinim ağam, mavzer omzuma yük" oldu.

GAZİANTEP'TE ŞEHİTLER ANILDI

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla Şehit Şahinbey Abidesi'nde tören düzenlendi.

Kırkayak Parkı düzenlenen törende, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve Garnizon komutanlığı tarafından Şehit Şahinbey Abidesi'ne çelenk bırakıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından kurtuluş konulu şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Gaziantep'in kurtuluşu temsili resmi

YİRMİ BEŞ ARALIK GAZİANTEP'İN KURTULUŞU

Gaziantep toprağıyla, hamurumu yoğurdular,

Şehit olan atalarım bize gelecek kurdular,

Şehit Kamil, Kara Yılan,Şahin Bey ve niceleri,

Göğüsleri siper oldu, düşmana karşı durdular.

Antep işgale uğramış, nasıl sussun kahramanlar,

Dört kıtada at koşturdu, ecdadımız bir zamanlar,

Esarete katlanamaz, çünkü istiklale aşık,

Şehadet şerbeti içti, yiğitlikte nam salanlar.

Yirmi beş aralık günü, uyanışın simgesidir,

Şehit ve gazi olanlar, bu zaferin öznesidir,

Bu işgalci namahremler, toprakları kirlettiler,

Kanla gusul aldıranlar, bu toprağın imgesidir.

Cihan harbi akabinde, aç kurt gibi saldırdılar,

Avcılar avın keyfiyle, davul bile çaldırdılar,

İstiklale aşkımızı, bilmeleri mümkün değil,

Anteplilerin azmine, gavurlar şaşıp kaldılar.

Öyle bir ders verildi ki,ses duyuldu Avrupadan,

Kaçışları görülseydi, farkları yoktu sıpadan,

Cesarete iman gerek, zafer Hakka inananın,

Elimizde silahımız, tüfek balta ve sopadan.

İnsani der Antepliler, şehitlerine borçludur,

Kurtuluş savaşı bize, tarihi sonsuz uçludur,

Rahmet ile anıyoruz, şehitliğe erenleri,

Yüreğinde iman olan, her şart altında güçlüdür.....