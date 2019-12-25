Diyanet açıkladı! Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? 2020 Hac kurası çekiliş tarihi ve kesin kayıt işlemleri

Hac kaydını tamamlayarak kuraların çekileceği tarihi beklemeye koyulan on binlerce Müslüman, "2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Ön kayıtların sona ermesiyle birlikte kuraların çekileceği ve adaylara ilan edileceği günü beklemeye koyulan hacı adayları, aynı zamanda kesin kayıt sürecine ilişkin detaylar hakkında da araştırmalarını sürdürüyor. İşte http://hac.diyanet.gov.tr üzerinden hac kaydını gerçekleştirerek beklemeye koyulan hacı adayları için 2020 hac kuralarının çekileceği tarih bilgisi ve merak edilen diğer detaylar…

2020 HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2020 yılı Hac kuraları ve kuradan ismi çıkan vatandaşların kesin kayıt süreçlerine ilişkin detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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