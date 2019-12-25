İstanbul Valiliği'nde "fayton" toplantısı

Büyükada'da Ruamlı atların itlaf edilmesinin ardından, Adalar'da yaşanan fayton sorunuyla alakalı İstanbul Valiliği'nde toplantı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre toplantıya Vali Yerlikaya'nın yanısıra İmamoğlu ile birlikte Adalar Kaymakamı ve Adalar Belediye Başkanı da katıldı.
Giriş Tarihi: 25.12.2019 20:00Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 20:12
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ile Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nden bürokratların katıldığı öğrenildi.