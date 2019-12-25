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Valiliği'nde "" toplantısı

'da Ruamlı atların itlaf edilmesinin ardından, Adalar'da yaşanan sorunuyla alakalı Valiliği'nde toplantı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre toplantıya Vali Yerlikaya'nın yanısıra İmamoğlu ile birlikte ve Adalar Belediye Başkanı da katıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.12.2019 20:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 20:12
İstanbul Valiliği'nde fayton toplantısı

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ile Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nden bürokratların katıldığı öğrenildi.

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İstanbul Valiliği'nde "fayton" toplantısı
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