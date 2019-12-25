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'nda suya düşen karaca kurtarıldı

'nun Pınarbaşı ilçesindeki 'nda suya düşen karaca zor anlar yaşadı. Karacanın insanlardan korkup buraya kaçtığını belirten belediye görevlisi, kurtarma çalışmasından sonra duyduğu mutluluğu "Çıkaramasak belki de orada ölecekti. Kurtardığımız karaca kayalara tırmanarak uzaklaştı" sözleriyle anlattı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.12.2019 16:35

Kanyonun girişinde bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki doğal su havuzuna düşen karacayı gören vatandaşlar, durumu Pınarbaşı Belediyesine bildirdi.

Belediye ekipleri, bölgeye giderek alanda inceleme yaptı. Suya giren belediye görevlisi İlker Pınar, karacayı kurtardı.

İlker Pınar, AA muhabirine, etrafı kayalarla çevrili doğal havuzun kenarında küçük bir mağara olduğunu, karacanın kendilerini görünce korkup buraya girdiğini söyledi.

Hayvanın kurtarıldıktan sonra kayalara tırmanarak uzaklaştığını anlatan Pınar, "Karacayı çıkarmanın mutluluğunu yaşadık. Çıkaramasak, belki de orada ölecekti." ifadesini kullandı.

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Kastamonu Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı
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