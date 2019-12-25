Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirildi

Kayseri Şehir Hastanesi'ne mide kanaması şikâyeti ile getirilen 81 yaşındaki Mustafa Oğuz'un atriyal appendiks, denen kalp boşluğunaameliyatsız bir yöntemle kapama işlemi uygulandı. Doç. Dr. Selami Demirelli, Doç. Dr. Ziya Şimşek ve Dr. Kemal Tekin ile kardiyoloji ekibi tarafından yaklaşık bir saat süren operasyon sonrasında 81 yaşındaki Mustafa Oğuz, sağlığına kavuştu.

İLK DEFA UYGULANDI

Yöntemin Türkiye' de birkaç sağlık merkezinde, Kayseri' de ise ilk defa uygulandığından bahseden Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Demirelli, " Bugün biz uyguladığımız bir yöntem ile kalbin sol kulakçığında 'Atriyal Apendiks' denilen bir bölgeye ameliyatsız kapama işlemi gerçekleştirdik. Hastamız 81 yaşında olup, daha önceden kalp ritim bozukluğu olan bir hastaydı. Biz kalp ritim bozukluğu olan hastalarda genelde kan sulandırıcı ilaçlar veririz ki, bu hastalarda felç oluşmasın, herhangi bir yere pıhtı atmasın. Bu hastamıza da daha önceden böyle bir tedavi başlamış idik. Ancak hastamız kısa bir süre sonra bizlere mide kanaması ile geldi. Dolayısıyla biz bu hastaya kan sulandırıcı ilacı veremedik.

1 SAATLİK OPERASYON

Hasta için çok yeni bir yöntem olan "Sol Atriyal Apendiks" denilen kalp boşluğuna" kapama yöntemini uygulamayı uygun gördük. Kardiyoloji, Kalp-Damar Cerrahisi ve Nöroloji den oluşan bir konsey hastayı değerlendirilip bu işleme uygun olduğuna karar verildi. Bunun sonrası hastamızı işleme aldık. Hastamız yaklaşık 1 saat süren bir operasyonla, Anjiyo benzeri bir yöntemle damara girerek, damar içerisinde Kalp boşluğuna ulaştık. Burada kapama cihazı dediğimiz bir cihaz ile kalbin içerisinde ölü boşluk olan, pıhtı oluşmasına zemin hazırlayan boşluğu cihazla ameliyatsız bir şekilde kapanmış olduk. Hastamız gayet iyi şu anda. Bundan sonra tabi çok kısa bir süre gene kan sulandırıcı kullanacak, ama uzun vadede kullanmak zorunda kalmayacak. Hastamız nispeten yeni ve efektif bir tedaviyi almış bulunmaktadır. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

"İLİMİZ İÇİN BÜYÜK KAZANIM"

Babası Mustafa Oğuz'u mide kanaması şikâyeti ile Kayseri Şehir Hastanesine getirdiğini dile getiren Oğuz Kaan Oğuz; "Babamın kalp çarpıntısı olduğundan dolayı kan cıvıtıcı kullanıyordu. Bu nedenle kanama meydana geldi. Burada yapılan operasyonla Kalbe bir alet takıldı. Kanama artık olmayacak. Bu operasyondan sonra bunların hepsini atlatmış oldu. Çok rahat bir operasyon oldu. Kayseri Şehir Hastanesi ilimize büyük bir kazanım. Hastane gurur verici. Hemen yanı başımızda hizmet almak, bu kadar ilgilenilmesi çok güzel. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.