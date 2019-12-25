Koç burcu 2020 yıllık yorumu: Koç burcunu aşk ve iş hayatı ile sağlıkta neler bekliyor?

Astroloji konusunda hiç şüphesiz akla gelen ilk isim olan Zeynep Turan, burçları 2020 yılında neler beklediğini yorumladı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak tanıdığı Zeynep Turan, 2020'nin Koç burçları için aşkın en yüksek dozda yaşanacağı bir yıl olacağını müjdelerken iş hayatında yaşanacak değişiklikler ve alınacak kararlar hakkında yorumlarda bulundu. Uzman Astrolog Zeynep Turan aynı zaman Koç burçlarının 2020 yılı içerisinde en dikkatli olmaları gereken ve en şanslı oldukları tarih aralıklarını da belirtti. İşte Zeynep Turan burç yorumlarına göre 2020 yılında Koç burcunu neler bekliyor sorusunun cevabı...

Yeni yılın ilk 10 günlük evresinde aşktan bahseden gökyüzünün size büyük sürprizleri olacak. Son yıllarda yaşadığınız ilişkiler yüzünden hayata karşı inancınızı kaybettiyseniz sıkı durun çünkü Ay, kendi yönettiği burçta tutulurken hayata bakış açınızı değiştirmeye başlayacak. Özellikle 1984-1998 yılları arasında doğmuş bir Koç burcuysanız, hayallerinizi temsil eden gezegen siz dünyaya geldiğinizde Oğlak burcundaydı. Bu da bol tutulmalı bu yılda hayatın sizin için dönüşümlere akacağı anlamına geliyor.

SİZİN İÇİN ANLAMI DERİN BİR YIL

Hayatınızın her alanında hissedeceğiniz gezegen etkileri sizi adeta bambaşka biri haline getirebilir. İşinizden, yaşam alanınıza kadar birçok yeni karar alabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda çok isteyip de olduramadığınız her şey için yeniden harekete geçeceksiniz.

2020 yılında sizin için 'pes etmek' cümlesi anlamını yitirecek.

Stilinizden yaşam düzeninize kadar birçok değişiklik yaparken, âşık olduğunuzda her şeyi elinizin tersi ile nasıl ittiğinizi bir kez daha ispatlayacaksınız. 2020 yılını sıradan bir yıl olarak yaşamayacağınızı yılın başındaki tutulmalarda fark ederken hiç aklınızda olmayan kararlar alabilirsiniz. Ailesiyle yaşayan bir Koç burcuysanız ayrı eve çıkma fikrini hayata geçirmeye çalışacaksınız.

YÖNÜNÜZ, YOLUNUZ DEĞİŞİYOR

Öğreten gezegen Satürn, mart ayında burç değiştirdiğinde ise sektörünüzü, yönünüzü değiştirmek isteyenlerden olacaksınız. Bu süreçte insanlarla olan ilişkiniz daha da pekişmeye başlayabilir. Bilhassa yıllardır aynı insanlarla çalışan Koç burçları için büyük değişimler kapıda! Saç renginizden saç şeklinize kadar köklü değişimlere yer verebilirsiniz. Asla estetik yaptırmam diyen Koç burçları bile mart ayından sonra yüzüne küçük dokunuşlarda bulunacaklar. Hayatınızın değişirken siz de değişmek isteyeceksiniz. Eski yaşanmışlıkları aklınızdan, kalbinizden çıkarıp atacaksınız.

2020 YILINDA AŞKTA YORGUN DÜŞMEYECEKSİNİZ

Ama kıskanmaktan da vazgeçmeyeceksiniz. Heyecan ve samimiyetin ilişkiler için önemli olduğunu sevdiğinize göstereceksiniz. Aşkı en yüksek dozda yaşadığınız bir yıldan geçerken, gözünüz dünyayı görmeyecek kadar cesaretle dolacak. Âşık olduğunuzda bir dizi değişiklik yaptığınız gibi bolca karar aldığınızı bir kez daha fark edebilirsiniz.

2020 yılının temmuz ayı geldiğinde her davranışın bu dünyada bir etkiye tepki oluşturduğunu düşünerek belki de asla ayrılmam dediğiniz işinizden bir hamleyle ayrılabilirsiniz. Özellikle 1970- 1984 yılları arasında doğmuş Neptün'ü Yay olan bir Koç olarak haritanızdaki ateşler Ay düğümlerinin taşınması ile aktif hale gelirken; haklı olduğunuzu da fark edecekler.

KENDİNİZDEN ÖDÜN VERMEYECEKSİNİZ

Sevgili Koç burçları kariyerinizden bugüne kadar ödün vermiş biri değilsiniz ama 2020 yılının ikinci yarısı kendi yolunuzu kendiniz çizmeniz için size destek verecek. Öyle ki bir anda farklı şehir veya ülkede yaşama fikrine sıcak bakmaktan da öteye geçecek, hızlıca harekete geçeceksiniz. Anlık kararlarla hayatınızın yönünü değiştirirken çevrenizdeki kişileri de şaşırtacaksınız. İçselleştirdiğiniz konulardan, hayatta vazgeçemem dediğiniz kişilerden de böylece vazgeçeceksiniz.

2020 YILININ SONBAHARI HAFIZANIZA KAZINACAK

Eylül ayında ise her zamankinden daha keskin çıkışlar yapabilirsiniz. Bu döngüde yönetici gezegeninizin tam tamına 67 gün boyunca sürecek geri hareketi ile engel gördüğünüz ne varsa hepsini bozguna uğratacak ve yeniden başlamak isteyeceksiniz. Eğer kendinizin gerçekten bir Koç burcu özeliklerine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, 2020 yılının eylül ayında, 67 gün sürecek Mars gerilemesini çok iyi yönetmeye çalışın. Çünkü bu döngü yeniden doğmak için elinizden geleni yapma döngünüz olacak. Sadece önünüze kattığınızı sürüklemeyecek, hayata bakış açınız değişirken neyi sevip neyi sevmediğinizi yeniden fark edeceksiniz. Bu durum büyük çıkışlar yakalamanızı sağlarken, ortaklığa dair ne varsa hayatınızdan çıkarıp kendinize ait dünya bir dünya kurmaya çalışacaksınız.

Eğer ilişkisi olmayan ve aşktan yana kalbi kırık bir Koç burcuysanız bilmelisiniz ki 2020 yılı size bu anlamda çok iyi gelecek. Bir daha asla sevmem diyenlerdenseniz, bekleyin ve görün. Yani yılın size harika sürprizleri olacak.

2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 9 Eylül- 14 Kasım tarihleri arası.

2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler; 28 Haziran- 8 Eylül tarihleri arası.