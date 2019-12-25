Kulucahisar Kalesi nerede, hangi ilde? Kulucahisar (Karacahisar) Kalesi tarihte kim tarafından fethedildi?

Tarih bilinci konusunda gelişmek izleyen vatandaşlar Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Kuruluş Osman dizisini yakından takip ediyor. Karacahisar Kalesi, Selçuklu'ya bağlıyken Ertuğrul Bey, Alaaddin Keykubat'tan izin istedi ve kaleyi kuşattı. Kulucahisar Kalesi nerede hangi ilde sorusu dizi devam ederken sıkça araştırılıyor.

KULUCAHİSAR KALESİ NEREDE HANGİ İLDE?

Osmanlı Beyliğinin devlet olma yolundaki mücadelesinde sık sık adını duyduğumuz Kulucahisar Kalesi nerede? Karacahisar Kalesi'nin anıldığı yer Eskişehir'in güneybatısında yer alıyor. Karacaşehir beldesinde Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı bölgede yer alan Karacahisar Kalesi özellikle Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinden sonra ziyeretçilerin uğrak noktası oluyor.

KARACAHİSAR KALESİNİ TARİHTE KİM FETHETTİ?

Ertuğrul Gazi'nin ise üç oğlu vardı; Osman, Gündüzalp ve Savcı. Bunlardan en küçüğü olan Osman, 1258 yılında doğdu. Bizans tekfurlarına karşı seferlerde bulundu ve bir savaşçı olarak nam saldı.Babasının ölümü üzerine 1281'de aşiretin başına geçen Osman Gazi, 1284'te Bizanslılara ait olan Kulaca Hisar'ı ele geçirdi. İlerleyen yıllarda fetihlerine devam etti; 1288'de Karacahisar'ı, 1298'de Bilecik'i fethetti.

Osman Bey Söğüt'e yerleştikten sonra Karacahisar tekfuru iktidarını kaybedeceğini düşünerek Osman Bey'e karşı düşmanca davrandı. Sonuçta Osman Bey tekfuru yendi ve 1288 yılında Karacahisar Kalesi'ni fethetti. Kalenin yakınında bulunan Karacaşehir'e Türkleri yerleştirdi.