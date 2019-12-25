Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizi seti nerede?

Son yıllarda Türk dizi sektöründeki gelişim dünya genelinde de dikkat çekiyor. Özellikle Arap yarımdasında, İspanya'da ve İsrail'de Türk dizilerine ilgi üst seviyede. Kuruluş Osman dizisi de Diriliş Ertuğrul'dan bu yana oldukça ilgi görüyor. Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor, dizi seti nerede? sorusu da hem Türkiye'den hem de yurt dışından soruluyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolar Maduro da Diriliş Ertuğrul'un setini ziyaret etmişti.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR? KURULUŞ OSMAN DİZİ SETİ NEREDE?

Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul'da Kuruluş Osman dizi çekimleri için muhteşem bir plato kuruldu. Kuruluş Osman nerede çekiliyor, sorusu Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya ve İsviçre gibi çok fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülkelerden de araştırılıyor. Yurda dönen gurbetçiler dizi setini ziyaret etmek istiyor.

Dizinin çekimleri Beykoz ilçesine bağlık Riva bölgesinde devam ediyor. 360 dönüm arazi üzerine kurulmuş plato içerisinde 40 ana cast oyuncusu yer alırken uzmanlıkla hazırlanan camiler, hanlar, kaleler ve hamamlar oldukça dikkat çekici.

Avrupa'nın en büyük dizi platoları arasında yer alan Kuruluş Osman dizi setinde 60 ayrı marangoz çalışırken, sette 1500 kişi görev yapıyor. Her Çarşamba reyting sonuçlarında birinci olan dizinin arkasında oldukça büyük bir emek var.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine Burak Özçivit hayat verirken, Bamsı rolünde Nurettin Sönmez, Bala Hatun rolünde Özge Törer, Alişar Bey rolünde Saruhan Hünel, Dündar Bey rolünde Ragıp Savaş, Samsa rolünde İsmail Hakkı Ürün, Kalanoz rolünde ise Abdül Süsler var.