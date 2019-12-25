Müge Anlı Tatlı Sert programından son dakika: Avukat Rahmi Özkan’ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur neden öldü?

Televizyon ekranlarının büyük ilgi ile takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te öne çıkan isimler arasında yer alan Avukat Rahmi Özkan 13 yaşındaki torunu ile ilgili son dakika haberi, programın takipçilerini ve tecrübeli avukatın sevenlerini yasa boğdu. Deha Reha Uğur henüz 13 yaşında hayata gözlerini yumdu. Müge Anlı ve ekibi ile takipçilerini üzen acı olay, son günlerde Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Kanser hastalığı ile ilgili tedavisi bir süredir devam eden Deha Reha Uğur'un hastalığa yenik düşmesinin ardından, Deha Reha Uğur'un ölüm nedenini araştırıymaya başladı.

AVUKAT ÖZKAN'IN TORUNU DEHA UĞUR NEDEN ÖLDÜ?

Müge Anlı programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan bugünkü Müge Anlı canlı yayınında 13 yaşındaki Deha'nın ölmesi ile ilgili duygusal anlar yaşandı…