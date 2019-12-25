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O katilin ‘akıl sağlığı’ yerinde çıktı

Ceren’i acımasızca katleden , akıl sağlığı raporu için Elazığ’a sevk edildi. Yapılan kontrollerde Arduç’un cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi

VEDAT YETİK Yaşam
Giriş Tarihi: 25.12.2019
O katilin ‘akıl sağlığı’ yerinde çıktı
Ordu'da, takip ettiği üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i, evlerinin girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hâkim karşısına çıkan Ceren Özdemir cinayetinin sanığı Özgür Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine akıl sağlığının tespitine karar verildi. Sanık, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden cezaevi aracıyla Elazığ'a götürüldü. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan kontrolünde cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilen sanık Arduç, daha sonra tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevine gönderildi.

CANAVARCA HİSLE, KASTEN
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli mahallesindeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. Canavarca hisle kasten öldürme" ve iki kez de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanan Arduç, 20 Ocak'ta ikinci kez hâkim karşısına çıkacak.

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O katilin ‘akıl sağlığı’ yerinde çıktı
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