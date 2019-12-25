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O vicdansız tutuklandı

BEKİR COŞKUN Yaşam
Giriş Tarihi: 25.12.2019
O vicdansız tutuklandı

Mersin'de, eski Mezitli Mahallesi'nde bulunan kızılçam ormanında 74 bin metrekarelik alandaki bin 511 ağaç kesildi. Yapılan araştırmada, ağaçları kestiği belirlenen Mehmet Ş. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, ifadesini alan Nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından sevk edildiği hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü kesilen ağaçların bulunduğu alanı yeniden ağaçlandırıp etrafının dikenli telle çevrilmesi için çalışma başlattı. Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise bir gecede bir kişinin bu kadar büyük alanda ağaç kesimi yapmasının mümkün olmayacağını öne sürerek, soruşturmanın genişletilmeseni istedi.

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O vicdansız tutuklandı
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