Osmanlı tarihinde Konuralp Eren Vurdem kimdir? Kuruluş Osman Konuralp gerçekte ne zaman yaşadı ve nasıl öldü?

Kuruluş Osman dizisine 3. bölümünden itibaren diziye dahil olan Konuralp, Osman Bey'e canını adayan alplerden biri olarak dikkat çekiyor. Gerçekte Konuralp ne zaman yaşadı, nasıl öldü? sorusu Çarşamba akşamlarının en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Günümüzde Düzce ilimizin bir ilçesinin adı da Konuralp. Osmanlı Beyliğinin kuruluş sürecinde Konuralp, Akçakoca, Samsa Çavuş, Aykut Alp ve Gazi Abdurrahman'ın katıldığı savaşlar oldukça önem taşıyor.

KURULUŞ OSMAN KONURALP NE ZAMAN YAŞADI, NE ZAMAN NASIL ÖLDÜ?

Osmanlı Devleti için çok önemli olan Kuruluş Osman, Düzce, Adapazarı, Mudurnu ve Akyazı taraflarının fethedilmesinde önemli bir dol oynadı. Pek çok tekfura boyun eğdiren Konuralp, Kayıların aşiretten devlete geçişlerinden önemli katkısı olan bir gaziydi. Osman Gazi'nin yakın silah arkadaşı olan Konuralp, Osman Gazi'nin vefatından sonra da Orhan Gazi'nin emrine girerek akın ve fetihlerini arttırarak devam ettirdi.

Orhan Gazi'den aldığı emir ile kuzeye yönelerek bu yöne akınlara başlamıştı. Daha sona kendisi gibi bu muhitte akınlara girişen gazi beyler ile güçlerini birleştirerek Aydos'u fethetti.

Savaş taktiklerinde usta olduğu bilinen Konuralp'in ilerleyen yıllarda Geyve, Alp Suyu, Karacebüş hisarlarını fethetmişti. Sonrasında da bu muhitte bulunan diğer akıncı beyleri Akçakoca ve Abdurrahman Gazi ile birlikte Bizans devrinde Regio Tarsia adı verilen Akova'ya akınlar başlattı.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR? TIKLA - ÖĞREN

EREN VURDEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunu. Söz dizisiyle yıldızı parlayan Eren Vurdem, Kuruluş Osman dizisine ikinci bölümde dahil oldu.