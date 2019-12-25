Sağır ve dilsiz kocasını bıçakla yaralayan kadına 5 yıl hapis cezası

Şanlıurfa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında her ikisi de tutuksuz sanık A.N. (47) ile kocası sanık ve mağdur H.N. (49) hazır bulundu.

KOCAM ÇOCUKLARI TACİZ EDİYORDU

Sanık A.N. ifadesinde, eşinin çocuklarını taciz ettiğini öne sürerek, kendisini bıçaklamak isteyen kocasının yere düşmesi sonucu yaralandığını savundu.

KOCASI İDDİALARI REDDETTİ

Sağır ve dilsiz H.N. ise işaret dili tercümanı aracılığıyla yaptığı savunmasında, eşinin iddialarının gerçek dışı olduğunu, karısı tarafından bıçaklandığını iddia etti.

RAPORLARLA ORTAYA ÇIKTI: CİNSEL İSTİSMAR ASILSIZ

Delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, şikayetçilerin tutarsız beyanları, adli ve tıbbı raporların incelenmesi neticesinde çocukların "cinsel istismar" mağduru olmadığını belirtti.

Mağdur babanın evinin elinden alınabilmesi için karısı ve kızları tarafından iftiraya uğradığına dikkati çeken heyet, H.N'nin tüm suçlamalar yönünden beraat etmesine karar verdi.

Heyet sanık A.N'nin ise "Eşi kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine ve mevcut halinin devamına karar verdi.

Şanlıurfa'da geçen yıl "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanan H.N. yargılama safhasında serbest bırakılmış, taraflar A.N. ile H.N. hakkında ayrı ayrı açılan davalar birleştirilmişti.