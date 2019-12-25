Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 25 Aralık Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula!

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Şans Topu sonuçları için heyecan sürüyor. Şans oyunu tutkunları bu akşam gerçekleştirilecek olan çekiliş sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta 5+1 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 1.835.908,45 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 26 olmuştu. Böylelikle 1.835.908,45 TL'lik büyük ikramiyenin sadece bir kişi tarafından bilindi. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama işlemini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Haberimizde, 25 Aralık Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranına bakabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Şans Topu 967. hafta çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

İlgili sonuçlar belli olur olmaz Şans Topu MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelden hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır. Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.