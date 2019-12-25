Silivri'de silahla öldürülmüş köpeğini gören kadın sinir krizi geçirdi

Merkezi Silivri'de bulunan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ve Silivri Hayvan Hakları Derneği'nin (SİHAYDER) yöneticileri ve avukatları da suç duyurusunda bulunuldu.

"ZİNCİRLE BAĞLI CANIMIZI ÖLDÜRDÜ"

Avukatı Yalçın Çakır emniyet çıkışında yaptığı açıklamada, "saat 22.30 civarında Silivri'de görevli olan bir polis memurunun özel bir mülke girmek suretiyle görevini kötüye kullanarak yine sahipli ve zincirle bağlı bir canımızı öldürmesinden dolayı derneklerimiz ve Silivri'deki hayvanseverler adına şikayetimizi yaptık. Bunun tüm Türkiye'de bilinmesini istiyoruz. Haklarına yönelik saldırılara karşı burada olduğumuzun, takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.