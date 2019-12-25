Son Dakika Haberi: Af yasası 2020 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Genel af yasası, ikinci yargı paketi ve ceza indirimi son durum!

Genel Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri mahkûm ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında, Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Gül'e kesin talimatlarda bulunmuştu. Erdoğan infaz düzenlemesi ile ilgili sunumu dinlerken 6 suçta indirim yapılmaması talimatı vermişti. Bu gelişmelerin üzerine pek çok mahkûm ve yakını ise 'İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Hatırlanacağı üzere Birinci Yargı Paketi geçtiğimiz aylarda meclisten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Af yasasının İkinci Yargı Paketi'nin içinde olması tahmin ediliyor. Hal böyleyken pek çok vatandaş da Genel af yasası ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

GENEL AF YASASI VE İKİNCİ YARGI PAKETİ SON DURUM! AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e kesin talimat vererek, 6 suçun af yasası ceza indirimi kapsamı içerisinde bulunmamasını istedi.

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE AF YASASI VAR MI?

Bilindiği gibi, birinci yargı paketi Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, ikinci yargı paketinde af yasası var mı?

Konuya yönelik son dakika detaylarını sizler için derledik.