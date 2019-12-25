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: ’da korkunç olay! Üzerinden 10 geçti

’da yüzde 40 duyma ve konuşma engelli olduğu belirlenen Havva K. korkunç bir şekilde can verdi. Edinilen haberine göre, ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan ve trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıkan 2 çocuk annesi Havva K.nin (31), 12 saatte üzerinden 10 yük treninin geçtiği belirlendi. Eşiyle boşanma sürecinde olan kadın kaybolmadan önce çocuklarına sürekli 'Ben öleceğim dediği öğrenildi. İşte Kütahya’da yaşanan korkunç olayda son dakika gelişmesi!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.12.2019 23:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 23:34
Son dakika: Kütahya’da korkunç olay! Üzerinden 10 tren geçti

'da yaşanan korkunç olayda 31 yaşındaki hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgisine göre, Kadının çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan 2 çocuk annesi Havva K.'ye ait olduğu tespit edildi. T. kızını hastane morgunda elbiselerinden tanıyarak teşhis edip, gözyaşlarına boğuldu. Havva K.'nin cenazesi otopsinin ardından ikindi namazı sonrası toprağa verildi. İntihar ettiği değerlendirilen Havva K. ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son dakika: Kütahya’da korkunç olay! Üzerinden 10 tren geçti
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