Son dakika: Kütahya’da korkunç olay! Üzerinden 10 tren geçti

Kütahya'da yaşanan korkunç olayda 31 yaşındaki Havva Kalkan hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan 2 çocuk annesi Havva K.'ye ait olduğu tespit edildi. Baba Ali T. kızını hastane morgunda elbiselerinden tanıyarak teşhis edip, gözyaşlarına boğuldu. Havva K.'nin cenazesi otopsinin ardından ikindi namazı sonrası toprağa verildi. İntihar ettiği değerlendirilen Havva K. ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…