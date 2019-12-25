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’den tazminat itirazı

ALİ OKTAY ALİ OKTAY Yaşam
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Volkan Şen’den tazminat itirazı
Futbolcu Volkan Şen'den kendisine boşanma davası açan eşine tazminat itirazı geldi. Ünlü futbolcunun ABD'li eşi Victoria Leanne Lira Şen, 7 yıllık eşine boşanma davası açmış, iki çocuğu ve kendisi için 30 bin sterlin (yaklaşık 230 bin lira) nafaka ve 600 bin sterlin (yaklaşık 4.6 milyon lira) tazminat istemişti. ABD'li eş, Şen'in yakın arkadaşı Yasin Taşkın'la sürekli evde vakit geçirdiğini, Taşkın'a özel oda verildiğini iddia etmiş ve bu konu evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açmıştı. Şen, iddiaların tamamen gerçeğe aykırı olduğunu öne sürerek son bir yıldır hiçbir kulüpte oynamadığı için maddi olarak zor günler geçirdiğini söyledi.
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Volkan Şen’den tazminat itirazı
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