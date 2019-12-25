Yerli otomobil ne zaman satışa çıkıyor, tarih belli oldu mu? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar

2017 yılında startına tekrardan başlanılan yerli otomobil projesi ile ilgili bekleyiş sürüyor. Cuma günü Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle ilk prototipi ön gösterime çıkacak olan yerli otomobil, İstanbul'dan İzmir'e 10 liranın altında gidebilecek. 500 km menzilli bataryası ile oldukça ses getirecek olan araca ilişkin ilk kareler ortaya çıktı. Peki, yerli otomobil ne zaman çıkıyor? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların yanıtları…

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKIYOR? YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR OLACAK?

2017 yılında yeniden startı verilen yerli otomobil projesinde beklenen prototip 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak.

Ön gösterim öncesinde araca ilişkin ilk kareler de ortaya çıktı.

Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olarak bilinen İtalyan Pininfarina şirketi tarafından tasarlanan yerli aracın fotoğraflarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Merak uyandıran görsellerde örtü altında iki aracın yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gebze Bilişim Vadisi'nde örtüsü kaldırılacak yerli otonun tanıtımına sayılı günler kala dikkat çeken detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

İSTANBUL-İZMİR ARASI 10 LİRA

Normal bir priz ile 10 saatte şarj olacak yerli otomobil, DV şarj ünitesi ile ise 30 dakikada hazır hale gelecek. Farklı modeller için 160 km'den 280 km kadar hıza ulaşması planlanan yerli otomobilin 100 kilometrede 2 liralık bir şarj maliyeti olacak.

Bu da İstanbul İzmir arasının 10 liradan daha az bir rakama gidilebileceği anlamına geliyor.

TEK DOLUMDA 500 KM!

Dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek bir menzile de ulaşacak aracın tek dolum bataryada 500 kilometreyi yakalaması hedefleniyor. Şu an piyasada kullanılan elektrikli araçlar arasında en yüksek menzil Tesla'ya ait. Tesla 3 Model S Long Range'in menzili 335 mile (539 km) kadar çıkıyor.

Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Twitter hesabından araca ilişkin yeni detayları paylaştı.

TOGG paylaşımında "#YeniliğeYolculuk devam ediyor... Geri sayımda son 3 gün!" dedi. TOGG'un #AynalarYerliYerinde etiketini kullanması ise dikkat çekti.