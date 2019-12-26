2 ilde kar tatili

Yahyalı İlçesine 40 kilometre uzaklıktaki Delialiuşağı ve Büyükçakır mahallelerinden diyaliz için ilçeye giren hastaları taşıyan servis aracı kara saplandı. Mahsur kalan hastalar Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan, paletli ambulansla kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri yolu zaman zaman çift yönlü olarak araç trafiğine kapanırken, okullar bir gün tatil edildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan ambulans da iş makinesiyle kurtarıldı. Sivas-Tokat karayolundaki bin 650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışı ile birlikte tipi ulaşımı aksattı. 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde de bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

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