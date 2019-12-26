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2 noktada sürüyor

’nde ve ’daki orman ve örtü yangınları söndürülürken, yangınlar ’da 2 noktada devam ediyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam
Giriş Tarihi: 26.12.2019
2 noktada yangın sürüyor
Karadeniz Bölgesi'nde iki gündür etkili olan orman yangınlarında 10 hektarı fındıklık toplam 260 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Trabzon'da çıkan 55 örtü yangınından 53'ünün kontrol altına alındığı açıklandı.
Ordu'da 2 gün önce 56 noktada çıkan yangınlar da söndürüldü.
Giresun'da da iki günde farklı noktalarda çıkan 15 örtü yangını söndürüldü ve soğutma çalışması başlatıldı.
Trabzon'da Dernekpazarı ve Araklı ilçelerindeki yangınlara müdahale ediliyor.
Trabzon'a gelerek incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi'nde 75 noktadaki orman ve örtü yangınlarının 38'inin söndürüldüğünü, 17'sinin kontrol altına alındığını ve 2 yangının da kontrol altına alınmaya çalışıldığını bildirdi. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını belirtti.
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2 noktada yangın sürüyor
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