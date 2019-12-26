Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Adalar'da "ruam" hastalığı sağlık taraması yeniden başladı

Adalar'da "ruam" hastalığı sağlık taraması yeniden başladı

İSPARK fayton alanındaki kontrol merkezinde at sahipleri, seyisler, sürücüler hastalıkla ilgili sağlık taramasından geçiriliyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 15:16
Adalar'da ruam hastalığı sağlık taraması yeniden başladı

İstanbul Valiliği İl Mahalle Çevre Kurulu kararı gereği ruam hastalığıyla ilgili at sahipleri, seyisler, sürücüler ve ailelerine yönelik sağlık taramaları yeniden başladı.

Büyükada'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSPARK fayton alanındaki kontrol merkezi idari binasında ilçe sağlık ekiplerince sağlık taraması için birim oluşturuldu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Öncelikle Adalar Kaymakamlığının suç duyurusunda bulunduğu 64 kişinin sağlık taramasından geçirileceği belirtilirken, polis ekiplerinin çevrede aldığı geniş güvenlik tedbirleri dikkat çekti.

Öte yandan Adalar'daki 1282 atın ruam taraması bitirildi.

Veteriner hekimlerin periyodik olarak atların "ruam" hastalığıyla ilgili sağlık taramalarının 3 ay daha devam edeceği kaydedildi.

20 bin metrekarelik 140 ahırın bulunduğu İSPARK fayton alanında İSTAÇ ekiplerinin temizlik çalışmaları da sürüyor.

Son dakika: Koç Üniversitesi rektörünün kızı Ayşe İnan'ı dolandırmıştı! Zanlı için karar verildi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adalar'da "ruam" hastalığı sağlık taraması yeniden başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN