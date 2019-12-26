Adana böyle yağmur görmedı

BUGÜN NELER OLDU

İki günde metrekareye 250 kilogram yağışın düştüğü Adana'da hayat felç oldu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. Önceki akşam cezaevinden tahliye olan bir kişi ve onu almaya giden 4 kişinin bulunduğu otomobili, D-400 karayolunun Kürkçüler Mahallesi mevkisinde sele kapıldı. 3 kişi kendi imkânları ile kurtulurken, 2 kişi zodiac bot ve can simidiyle kurtarıldı. Aynı bölgede Kürkçüler Cezaevi'ne dönen cezaevi aracı da selde mahsur kaldı. Araçtaki 13 mahkûm da Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı. Yüreğir İlçesindeki Yeşil Bulvar'dan geçen DSİ'ye ait sulama kanalı taşınca, araçlar suda, insanlar evlerinde mahsur kaldı. PTT Evleri Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan 75 vatandaşı kurtardı.Merkez Yüreğir, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde bulunan bazı mahallelerde yaklaşık 1 metre boyunda su birikintileri oluştu. Gece boyunca da devam eden yağış kenti Venedik'e çevirirken, Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar ile Abdioğlu mahalleleri arasında sele kapılan otomobillerinde 11 saat mahsur kalan Ali Geyik (56), Ali Gümüş (62), Yasin Gümüş (25) ve Ramazan Gümüş (17) askeri helikopterle kurtarıldı. Kozan- Ceyhan yolu sel suları nedeniyle trafiğe kapandı. Adana'yı Kozan ilçesine bağlayan D815 karayolunun çalışma yapılan bir bölümü de kuvvetli sağanak nedeniyle çöktü.Çalıştıkları tarlaların kenarlarına kurdukları çadırları su altında kalan yaklaşık 100 Suriyeli, Seyhan Belediyesi ekiplerince kurtarılarak taziye evine yerleştirildi. Seyhan, Çukurova, Yüreğir ile Sarıçam ilçelerinde okullar bir gün daha tatil edildi. Sağanak yağış, Adana'nın Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde ise kara dönüştü. Adana'nın en kuzey ilçesi olan Tufanbeyli kara teslim oldu.Adana'da yoğun yağış etkisini dün de sürdürürken, salı günü metrekareye düşen 147 kilogramlık yağış, kentte 1963'ten bu yana ölçülen günlük en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, 1963'ten bu yana yağış kayıtlarının tutulduğu Adana'da, uzun yıllar, aralık ayı yağış ortalaması 121 kilogram ölçüldü. Yıllık yağış ortalamasının, 648 kilogram olduğu ilde, son 2 günde merkez ilçelerde metrekareye ortalama 249 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de sağanak öncesinde "turuncu uyarı" yayınladığı bildirildi.Adana'da sele kapılıp sürüklenirken belediye otobüs sürücüsü Fatih Çakıcıoğlu tarafından kurtarılan 8 yaşındaki Sabri Talha Kocamanla, hastaneden taburcu oldu. Küçük çocuk, otobüs şoförünü ziyaret edip teşekkür etti. Çakıcıoğlu o anları şöyle anlattı: "Arkasından onu kurtarmak için koşarken birden çocuk kayboldu menfeze düştü. Takip ettim menfezden çıkınca hemen atılıp çocuğu yakaladım. Kurtulduğu için çok mutlu oldum. O an bir şey olacak diye çok korkmuştum" dedi. Sabri Talha ise evden bakkala gelirken sele kapıldığını belirterek, "Menfeze girince çıkamayacağımı düşünerek çok korktum. Ancak beni şoför ağabey kurtardı. Ona çok teşekkür ediyorum" dedi. Sabri Talha, daha sonra sele kapıldığı yere gidip düştüğü menfeze baktı.