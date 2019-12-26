Adana'da bugün okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe Adana'da okullar tatil mi? İşte okul tatili hakkında Adana Valilik açıklaması!

Adana'da yaşanan sel felaketleri nedeniyle ciddi hasarlar gören şehrimizde yarın okullar tatil mi sorusu internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son durum değerlendirmelerine göre ise yağışların Perşembe günü de devam etmesi öngörülüyor. Belediyelerin hasar onarım çalışmaları yürüttüğü şehrimizde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaşanan sağanak yağış ve selle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Sıkıntıların giderilmesi için bakanlıklarımız yakından ilgileniyor. Sıkıntıların giderilmesi için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Valiliği'nde oluşturulan kriz masası hem koordinasyonu sağlayarak hem de sahada bizzat incelemeler yaparak sorunlara müdahale ediyor" dedi. Peki, Yarın Adana'da okullar tatil mi olacak? 26 Aralık yarın için okullar tatil edildi mi? İşte detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanan sel felaketleri ile ilgili açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik; Son yılların en büyük sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Ayrıca hasar tespiti yapılıyor. Bakanlıklarımızın birimleri, genel müdürlükleri, başkanlıkları Adana'mızda bizzat sahada durumu değerlendiriyorlar. Yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürecek" diye konuştu.

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