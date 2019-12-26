Antalya'da kuyumcuya çatıdan girmek isterken yakalanan zanlı tutuklandı

Avsallar Mahallesi'nde, Özbekistan uyruklu İ.K, kuyumcu dükkanına merdiven yardımıyla çatıdan girmek isterken devriye gezen jandarma ekiplerince yakalandı.
HIRSIZLIK ALETLERİYLE YAKALANDI
Zanlının üzerinde hırsızlık sırasında kullandığı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
KAMERALAR KAYDETTİ
Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının merdiven kullanarak kuyumcu dükkanına çatıdan girmeye çalışması ve jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesi yer alıyor.