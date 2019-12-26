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'da kuyumcuya çatıdan girmek isterken yakalanan zanlı tutuklandı

'nın Alanya ilçesinde hırsızlık amacıyla kuyumcuya girmeye çalışan kişi, devriye gezen jandarmaya yakalandı. Suçüstü yakalanan zanlının olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının merdiven kullanarak kuyumcu dükkanına çatıdan girmeye çalışması ve jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesi yer alıyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.12.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 17:28
Antalya'da kuyumcuya çatıdan girmek isterken yakalanan zanlı tutuklandı

Avsallar Mahallesi'nde, Özbekistan uyruklu İ.K, kuyumcu dükkanına merdiven yardımıyla çatıdan girmek isterken devriye gezen jandarma ekiplerince yakalandı.

HIRSIZLIK ALETLERİYLE YAKALANDI

Zanlının üzerinde hırsızlık sırasında kullandığı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLANDI

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KAMERALAR KAYDETTİ

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının merdiven kullanarak kuyumcu dükkanına çatıdan girmeye çalışması ve jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesi yer alıyor.

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Antalya'da kuyumcuya çatıdan girmek isterken yakalanan zanlı tutuklandı
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