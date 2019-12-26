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Aracın hoparlör bölümünden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama

'de düzenlenen operasyonda hafif ticari aracın hoparlör bölümüne gizlenmiş bir miktar madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.12.2019 12:11

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yılbaşı öncesi Gelibolu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Şila ile yapılan aramada, kabinli hoparlör içinde 1 kilo 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 223,69 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutulanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Aracın hoparlör bölümünden çıkan uyuşturucuya 1 tutuklama
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