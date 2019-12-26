Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Başkent’te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

Başkent’te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Ankara'nın Ulus semtinde bulunan bir içkili mekânda birlikte alkol alan Kadir A., Alparslan A. ve Kazım Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından Çubuk ilçesine giden Kazım Y., olayı akrabalarına anlattı. Gümüş Caddesi'nde karşılaşan Kadir A. ve Alparslan A. ile Kazım Y. ve yanındaki akrabaları arasında yeniden kavga çıktı. Kadir A. ve Alpaslan A., tabancayla ateş ederek Mevlüt (43) ve Şükrü Yayabaşı'yı (37) öldürdü, Fatih (24) ve İlyas Yayabaşı'yı (22) yaraladı. Olay sonrası kaçan Kadir A. ve Alparslan A.'nın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkent’te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN