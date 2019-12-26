Başkent’te silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

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Ankara'nınUlus semtinde bulunan bir içkili mekânda birlikte alkol alan Kadir A., Alparslan A. ve Kazım Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından Çubuk ilçesine giden Kazım Y., olayı akrabalarına anlattı. Gümüş Caddesi'nde karşılaşan Kadir A. ve Alparslan A. ile Kazım Y. ve yanındaki akrabaları arasında yeniden kavga çıktı. Kadir A. ve Alpaslan A., tabancayla ateş ederek Mevlüt (43) ve Şükrü Yayabaşı'yı (37) öldürdü, Fatih (24) ve İlyas Yayabaşı'yı (22) yaraladı. Olay sonrası kaçan Kadir A. ve Alparslan A.'nın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.