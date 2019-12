Yıllık Boğa burcu yorumu: 2020'de Boğa burcunu aşk ve iş hayatı ile sağlıkta neler bekliyor?

Astroloji konusunda milyonların bildiği tek isim Zeynep Turan, burçları 2020 yılında neler beklediğini yorumladı. 'Twitburc' olarak da tanınan Zeynep Turan, 2020'nin Boğa burcu için aşk, para ve sağlık açısından bambaşka olacağını ve yapılacak her seçimin geleceği şekillendireceğini belirtti. Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2020 Boğa burcu yıllık yorumu ile en dikkatli olunması gereken ve en şanslı olunan tarih aralığını da paylaştı. Peki, Astroloji ile 2020 Boğa burcu yıllık burç yorumu sizlere ne gibi işaretler veriyor?

BOĞA BURCU 2020 YILLIK BURÇ YORUMU

AŞK ★★★

PARA ★★★★

SAĞLIK ★★★

2020 yılının geçmiş yıllara göre daha net ve daha kararlı geçeceğini kalben hisseden burçlar arasında geliyorsunuz. Her ne kadar yeni yıl fikrine bu yıl geç alışmış olsanız da bu yıl geride bıraktığınız yıllara göre daha keskin ve ciddi kararlar alacağınızı iyi biliyorsunuz. Belirsizliklerle dolu 2019 yılı kararsızlığınızla birleşince bir oraya bir buraya savrulmuş gibi hissettiniz kendinizi. Kimi zaman karar almakta zorlandınız kimi zaman ise aldığınız kararlardan şüpheye düştünüz. 2019 yılının temelinde sizin için arada kalmak, belirsizlik var. Şimdi ise her şey tam tersine dönüyor. Artık işlerin sizin için çok değiştiğini biliyorsunuz. 2020 yılında harika denilecek girişimlerde bulunurken, eskisine göre daha kararlı davranacaksınız. Özellikle yıllardır iş konusunda bir türlü istediğini yakalayamadığını düşünen bir Boğa burcuysanız kalbinizi ferah tutun çünkü 2020 yılı sizden sadece kendinize güvenmenizi ve sorumluluk almanızı istiyor. 2020 yılının mart ayına kadar ardı ardına yaşanacak gökyüzü olayları önemli gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Özellikle 14 yıldır aynı yerde çalışan bir Boğa burcuysanız ve bir türlü beklediğiniz terfiyi alamadıysanız artık beklentilerinizi karşılayacak gelişmelerle yolunuza devam edeceksin. Şu an kazandığınızın çok daha üstünde yeni bir işe başlayabilir, bulunduğunuz konumun bir üstünde değil birkaç üstünde yeni bir pozisyona gelebilirsiniz.

AŞK HER DAİM VAR!

2016 yılından sonra evlenmiş bir Boğa burcuysanız, yılın ilk tutulmaları su burcunda gerçekleşirken eşinizin davranışlarından etkileneceksiniz. Eşinizin belli başlı kararlarını değiştirmeye çalışabilirsiniz. Yönetici gezegeniz bu yıl geri giderken, sevgiyi tahlil edecek olsanız da her sıkışmanın ilişkinizi farklı bir bölüme taşıdığını ve birbirinize yaklaştığınızı fark edeceksiniz. Hayatınızda eksik gördüğünüz bölümler aktifleşmeye başlarken, mart ayından temmuz ayına kadar 10. evinize taşınacak Satürn, kariyerinizde büyük çıkışlar yakalamanızı sağlayacak.

YENİ YIL ÖNCELİKLERİNİZİN YERİNİ DEĞİŞTİRECEK

2020 yılı önceliklerinizin yerini değiştirirken hem sıkı çalışacak hem de daha uyumlu olacaksınız. Sabit fikirli halinizden eser kalmazken, 2020 yılındaki değişimin size iyi geldiğini gözlemleyeceksiniz. İletişim gezegeninin ateş burcundaki seyri ise ağustos ayında kalbinizi ve ruhunuzu hafifletmeye vesile olacak. Diğer yandan 4. evinizi etkisi altına alacak olan Merkür, ailevi ve maddi temelli konuların ön plana çıkmasına zemin hazırlayabilir. Özellikle aile bireyleriyle bir süredir belli başlı sorunlar yaşıyorsanız, problemlerin çözüme kavuşacağı bir döngüye adım atabilirsiniz. Gayrimenkul, miras gibi konular ise yakın akrabalarınızla bazı anlaşmazlıklar yaşamanıza neden olabilir. Ekim ayında gökyüzünde heybetli bir şekilde yerini alacak Dolunay'ın yeryüzündeki etkileri oldukça güçlü olacak. Devrim gezegeni ile yapacağı karşıtlık keskin dönüşümleri de beraberinde getirecek. Süper Dolunay, özellikle kafanızı karıştıran soruları, yarım bıraktığınız detayları yeniden gündeme alabilir. Bu etkiyle yaşam standartlarınızı daha iyi hale getirmek için kolları sıvayabilirsiniz.

2020 YILINI EN KESKİN BİTİRECEK OLANLARDANSINIZ

21 Aralık'ta Güneş'in toprak burcuna geçişi 2021 yılının gelişini derinden hissettirecek. Kariyer hayatınızdan yaşam standardınıza kadar her detayı başka bir boyuta taşımak isteyeceksiniz. Eğer hukuki bazı konularla uğraşıyorsanız, süreci kendi lehinize çevirebileceğiniz detaylar yakalayabilirsiniz. 2020 yılının son günlerinde ise aklınıza takılı kalan konularla ilgili cesur davranacak ve yüzleşmeleri göze alacaksınız. Her ne kadar keskin olaylar yaşasanız da uzun vadede kazananın siz olduğunu kavrayacaksınız. Yüzyıllarda bir yaşanan Jüpiter-Satürn kavuşumu değişime perde aralarken, hayatınızın bazı bölümlerinde ipleri elinize almak isteyebilirsiniz. Hayatınıza etki eden olumsuzluklardan sıyrılarak, sizi siz yapan değerlerinize dönüş yapacaksınız. Bu yılın size kazandıracağı fırsatları kaçırmamak için daha dikkatli ve gözü pek davranmanız gerektiğini kavrayabilirsiniz.

2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 13 Mayıs- 25 Haziran tarihleri arası

2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler; 5 Mart-2 Nisan tarihleri arası