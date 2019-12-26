Cuma namazı saat kaçta? 27 Aralık 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı ezan saatleri!

İslam alemi için önem arz eden Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bugün eller semaya yükselecek ve dualar edilip toplu namazlar kılınacak. Müminlerin en mübarek günlerinden biri olan Cuma'da en önemli davranış ise namaz kılıp, dua etmek ve fakiri doyurmaktır. Bilindiği üzere namaz kılan bir toplum madden ve mânen sıhhatli olur. Bu bağlamda; Bugün Cuma namazı saat kaçta, il il namaz vakitlerini hazırladığımız içeriğimizde aradığınız sorulara yanıt bulabileceksiniz. Peki, 27 Aralık Cuma saat kaçta? Haberimizde, Ankara, İstanbul ve İzmir Cuma ezan saatleri ve il il namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 27 ARALIK

Cuma namazı saatlerine ilişkin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerimizin saatlerine buna ek olarak diğer illerimizde Cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını haberimizin devamında yer alan sayfada görebilirsiniz.

İşte illerimize göre Cuma namazı saatleri...