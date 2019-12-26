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Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

'ın Altınözü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarpıp, alev aldı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.12.2019 06:41
Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişinin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarptı. Kazada yaralanan otomobildeki A.G., Ö.G. ve N.R. çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Otomobildekilerin çıkarılmasının ardından araç çarpmanın şiddetiyle alev topuna döndü.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Duvara çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı
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