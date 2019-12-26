Elazığ’da yarın okullar tatil mi? Elazığ Valiliği 27 Aralık kar tatili için açıklama yaptı mı? Elazığ hava durumu

Elazığ için beklenen kar yağışı uyarısı geldi. Başta Başkent Ankara olmak üzere pek çok ilimizde etkili olan kar yağışının, 27 Aralık Cuma itibarıyla Elazığ'da da etkisini göstermesi bekleniyor. Yarın etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle öğrenciler ve veliler şimdiden "Elazığ'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımın aksaması halinde Elazığ için tatil kararı çıkabilir. Peki Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Elazığ kar tatili için resmi açıklama geldi mi?

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı beklendiğini, bin 400 rakımın üzerindeki bölgelerde yağışların yoğun olacağını bildirdi. Konuya ilişkin Elazığ Valiliğinden açıklama bekleniyor.

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