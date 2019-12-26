Genç kadını çelme takarak, yere düşürdü

Olay, öğle saatlerinde, sahil yolunda meydana geldi. Annesiyle birlikte yürüyen Emine G.'nin önüne çıkan genç, çelme taktığı genç kadını yere düşürdü. Kaldırıma yüzüstü düşen Emine G., hafif yaralandı. Yerden kalkan Emine G. ile annesi, gence tepki gösterdi. Bu sırada çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, genci gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç, polis merkezine götürüldü. Emine G. ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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