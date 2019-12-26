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Genç kadını çelme takarak, yere düşürdü

'ın İskenderun ilçesinde, sahilde annesiyle yürüyen Emine G. (25), önüne çıkan genç tarafından çelme takılarak, yere düşürüldü. Yaralanan kadın, hastaneye götürülürken, yabancı uyruklu olduğu anlaşılan genç, gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.12.2019 17:03

Olay, öğle saatlerinde, sahil yolunda meydana geldi. Annesiyle birlikte yürüyen Emine G.'nin önüne çıkan genç, çelme taktığı genç kadını yere düşürdü. Kaldırıma yüzüstü düşen Emine G., hafif yaralandı. Yerden kalkan Emine G. ile annesi, gence tepki gösterdi. Bu sırada çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, genci gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç, polis merkezine götürüldü. Emine G. ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Genç kadını çelme takarak, yere düşürdü
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