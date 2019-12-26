Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kurası çekiliş tarihi belli oldu mu? Hac kesin kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

? 2020 çekiliş tarihi belli oldu mu? Hac kesin kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen Hac kaydı sürecinin sona ermesiyle birlikte sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Hac kuraları, hacı adayları tarafından canlı olarak izlenebilecek. 2020 yılı içerisinde Hac ibadetini yerine getirmek üzere kaydını gerçekleştiren adaylar, hac kuralarının çekilerek hacı adaylıklarının sonuçlanacağı tarihi merakla araştırıyor. Kuraların çekilerek hacı adaylarının belirlenmesinin ardından kesin kayıt süreci başlayacak. Kurada ismi çıkıp kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar için, kuraların ardından gündem konusu “2020 Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak, Hac kesin kaydı nasıl yapılır?” olacak. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:54
Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kurası çekiliş tarihi belli oldu mu? Hac kesin kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Hac kaydını tamamlayarak kuraların çekileceği tarihi beklemeye koyulan on binlerce Müslüman, "2020 ?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Ön kayıtların sona ermesiyle birlikte kuraların çekileceği ve adaylara ilan edileceği günü beklemeye koyulan hacı adayları, aynı zamanda kesin kayıt sürecine ilişkin detaylar hakkında da araştırmalarını sürdürüyor. İşte http://hac.diyanet.gov.tr üzerinden hac kaydını gerçekleştirerek beklemeye koyulan hacı adayları için 2020 hac kuralarının çekileceği tarih bilgisi ve merak edilen diğer detaylar…

2020 NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2020 yılı Hac kuraları ve kuradan ismi çıkan vatandaşların kesin kayıt süreçlerine ilişkin detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kurası çekiliş tarihi belli oldu mu? Hac kesin kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN