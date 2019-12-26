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Haftanın kataloğu ile aktüel ürünler fırsatlarını kaçırmayın! 27 Aralık ürünler kataloğu listesi burada

Haftanın merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Müşterilerine her hafta aktüel ürünler kataloğunda dev indirim sunan aktüel ürünler listesi yine şok fırsatlarla karşımıza çıkıyor. Yarından itibaren geçerli olacak indirimlerde beyaz eşyadan, teknolojiye, gıdadan, giysiye varıncaya kadar yüzlerce üründe çeşitli fırsatlar yer alıyor. Hem ekonomik hem kaliteli ürünleriyle kataloğun tam listesini yayınlanan mağazanın binlerce müşterisi var. Peki, bu hafta ürünler kataloğu içerisinde başka hangi ürünler bulunuyor? Haberimizde, mağazanın aktüel ürünler kataloğu, indirim listesi, ürünlerin özellikleri ve fiyatlarına bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 20:40
Haftanın BİM kataloğu ile aktüel ürünler fırsatlarını kaçırmayın! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada

aktüel ürünler raflardaki yerini aldı. Aralık ayının son indirimini yapan mağazanın müşterileri hangi üründe ne kadar indirim var merak ediyor. Hal böyle olunca '' ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 27 Aralık'tan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Işıklı Cam Kettle, Karaoke Mikrofon, Paşabahçe Snow Gold 12 Parça Çay Takımı, Paşabahçe Snow Gold Beyaz Kapaklı Su Şişesi, Basketbol Topu yer alıyor. Haberimizde, 27 Aralık 2019 kataloğu tam listesine bakabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 27 ARALIK 2019

Ev eşyaları, giyim, elektronik aletler ve teknolojik ürünlere varıncaya kadar birçok ürünü indirimli şekilde bulabileceğiniz BİM aktüel kataloğa haberimizdeki görsel aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

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Haftanın BİM kataloğu ile aktüel ürünler fırsatlarını kaçırmayın! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada
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