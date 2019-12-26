Haftanın BİM kataloğu ile aktüel ürünler fırsatlarını kaçırmayın! 27 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu listesi burada

BİM aktüel ürünler raflardaki yerini aldı. Aralık ayının son indirimini yapan mağazanın müşterileri hangi üründe ne kadar indirim var merak ediyor. Hal böyle olunca '' BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 27 Aralık'tan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Işıklı Cam Kettle, Karaoke Mikrofon, Paşabahçe Snow Gold 12 Parça Çay Takımı, Paşabahçe Snow Gold Beyaz Kapaklı Su Şişesi, Basketbol Topu yer alıyor. Haberimizde, 27 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine bakabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 27 ARALIK 2019

Ev eşyaları, giyim, elektronik aletler ve teknolojik ürünlere varıncaya kadar birçok ürünü indirimli şekilde bulabileceğiniz BİM aktüel kataloğa haberimizdeki görsel aracılığıyla ulaşabilirsiniz.