Halı sahada kalp krizi geçirip öldü

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Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Özcan, Sivas Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada mesai arkadaşlarıyla maç yaparken rahatsızlanınca oyundan çıktı. Bir süre sonra fenalaşan ve olay yerine çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi duyan mesai arkadaşları ile Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da hastaneye geldi. Özcan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.