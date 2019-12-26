Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Halı sahada kalp krizi geçirip öldü

Halı sahada kalp krizi geçirip öldü

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Halı sahada kalp krizi geçirip öldü
Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Özcan, Sivas Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada mesai arkadaşlarıyla maç yaparken rahatsızlanınca oyundan çıktı. Bir süre sonra fenalaşan ve olay yerine çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi duyan mesai arkadaşları ile Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da hastaneye geldi. Özcan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Halı sahada kalp krizi geçirip öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN