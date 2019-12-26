İntihar süsü vermek istemişler

BUGÜN NELER OLDU

Gazi Üniveristesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu'yu müebbet ve 12 yıl 6 ay ile Berk Akand'ı 18 yıl 9 ay hapis cezalarına çarptıran Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını da açıkladı. Açıklanan gerekçede Şule Çet'in arkadaşına attığı "Bu adam bana abayı yakmış", "Allahım salmıyor" ve "Biliyordum böyle olacağını" şeklindeki mesajlardan yola çıkılarak Çet'in, sanık Çağatay Aksu'nun baskısı ve ısrarı sonucu ofise gittiğinin kanaatine varıldığı anlatıldı. Gerekçede, Çet'in gece saat 02.45'te ev arkadaşına sanık Çağatay Aksu'nun cinsel saldırısına uğradığını belirten mesajı göndermesinin "nitelikli cinsel saldırıya uğradığının mahkemece sabit görüldüğü"ne dikkat çekildi. Adli Tıp Kurumu raporunda Çet'tin boynuna uygulanan baskı sonucu öldüğüne yer verildiğine dikkat çeken mahkeme, parmağındaki kırığın da darp neticesi oluşmuş olabileceğine dikkat çekti. Kararda Çet'in cinsel saldırıya uğradıktan sonra Aksu tarafından darp edildiği, Çet'in öldüğü kanaatine vardıktan sonra sanıklar tarafından delillerin yok edildiği ve bundan sonra aşağıya atıldığı anlatıldı. Gerekçede sanık Berk Akand'ın ise olay günü Çet ve Aksu'nun yanında olduğu olayın tüm aşamalarında aynı ortamda bulunduğu ifade edildi. Akand'ın, "cinsel saldırı" suçuna doğrudan iştirak ettiğinin tespit edilemediği belirtilen gerekçede, Akand'ın Aksu'yu "cesaretlendirdiği" ve "eylemlerini kolaylaştırdığı" kaydedildi.