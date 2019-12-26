İstanbul Üniversitesi'nde profesörden öğrencilere saldırı iddiası hakkında açıklama

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yaşandığı iddia edilen hakaret olayına ilişkin açıklama yapıldı.

Tepkiler üzerine dün açıklama yapan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fakültemizde, 24 Aralık Salı günü gerçekleştirilen bir doktora jürisinde, üye olarak yer alan ve halen bir vakıf üniversitesinde profesör unvanıyla görev yapmakta olan bir öğretim üyesinin, jüri sonrası fakültemizden ayrılmadan hemen önce koridorda karşılaştığı iki kadın öğrencimize yönelik hakareti ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır. Üniversitemizin ve fakültemizin, öğrenci odaklı anlayışı ve bilim etiğine tam bağlılık yönündeki değerleri çerçevesinde, yaşanan bu durumun tasvip edilmesi mümkün değildir. Dekanlığımız, konuyla ile ilgili tüm süreçlerin takipçisi olacaktır. Öğrencilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."