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Karadeniz'deki yangınlarla ilgili son dakika açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Karadeniz'deki yangınlarla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli, "Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasını yaparak son çalışmaları değerlendirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.12.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 11:20
Karadeniz'deki yangınlarla ilgili son dakika açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Çalışmaları bizzat yerinde inceledik ve koordine ettik.

Dün gece bir yangın daha çıktı. Maçka ama gece boyu çalışmalarla söndürüldü. Ortahisar ve Vakfıkebir'de de küçük çaplı yangınlar çıktı ya söndürüldü ya da kontrol altında.

170 km'ye varan rüzgarla, meteorolojik koşulların tamamen aleyhimizde olması, nemin mevsim normallerinin çok çok altında olması ve arazi koşullarının zorluğu sebebiyle yangınla mücadele eden ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler.

11 noktada soğutma faaliyeti devam ediyor. Tüm yangınlarımız ya söndürüldü ya da kontrol altında.

Bu saat itibariyle Karadeniz illerinde yangınlarımız tamamına erdirilmiştir. Ekiplerimiz ihtiyaten bu konuyu izlenmeye devam edecekler.

Toplamda 280 hektar alan etkilendi.

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Karadeniz'deki yangınlarla ilgili son dakika açıklaması
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