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dönüş yapan gurbetçiye akılalmaz dolandırıcılık

Yunanistan'dan dönüş yapan gurbetçi hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıcı, "Showroomda göstereceğim" bahanesiyle jet ski ve sürat teknesini alıp kayıplara karıştı... Yüz binlerce lira değerindeki mallarını kaptıran Naciye Özeren, deniz araçlarının göçmen kaçakçılığında kullanılabileceğinden endişe ediyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:34
Kesin dönüş yapan gurbetçiye akılalmaz dolandırıcılık

Yunanistan'dan İzmir'e dönüş yapan Naciye Özeren (67), showroomda sergilemesi amacıyla jet ski, sürat teknesi, balıkçı teknesi ve iki deniz aracı motorunu A.B.'ye tutanak karşılığında teslim etti. Araçlarının durumunu öğrenmek için uzun uğraşlar sonucunda şahsa ulaşabilen Özeren, bu kez de "Balıkçı teknesi dışındaki tüm araçları çaldırdım" cevabını aldı. Yüz binlerce lira değerindeki araçlarının göçmen kaçakçılığında kullanılabileceğinden endişe eden Özeren, olay hakkında hukuki işlem başlattı.

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Kesin dönüş yapan gurbetçiye akılalmaz dolandırıcılık
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