Kesin dönüş yapan gurbetçiye akılalmaz dolandırıcılık

Yunanistan'dan İzmir'e kesin dönüş yapan Naciye Özeren (67), showroomda sergilemesi amacıyla jet ski, sürat teknesi, balıkçı teknesi ve iki deniz aracı motorunu A.B.'ye tutanak karşılığında teslim etti. Araçlarının durumunu öğrenmek için uzun uğraşlar sonucunda şahsa ulaşabilen Özeren, bu kez de "Balıkçı teknesi dışındaki tüm araçları çaldırdım" cevabını aldı. Yüz binlerce lira değerindeki araçlarının göçmen kaçakçılığında kullanılabileceğinden endişe eden Özeren, olay hakkında hukuki işlem başlattı.

