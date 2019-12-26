Köpeği öldürüp Facebook’ta paylaştı

Kendisini yolda yürürken rahatsız ettiğini ileri süren O.B. isimli bir vatandaş bir sokak köpeğini vurarak öldürdü. O.B. bu vahşeti bir de sosyal medya hesabı Facebook üzerinden paylaşarak 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Köpeğin cansız fotoğrafını paylaşan O.B., yorumlarda kan donduran ifadeler kullanarak köpeği nasıl ve neden öldürdüğünü itiraf etti. Arkadaşlarıyla yaptıkları yorumlarda bir de dalga geçen şüpheli hakkında Afyonkarahisar emniyeti harekete geçti.

Şüpheli O.B. hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İŞTE O KAN DONDURAN KONUŞMALAR