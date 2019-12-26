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'da insanlığın bittiği an! Kriz geçiren vatandaşın cebinden parayı böyle aldı

'da, sara krizi geçirerek yere yığılan kişinin yanına yaklaşan bir şüpheli, elini cebine atarak tüm paraları alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.12.2019 18:15 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 18:19
Malatya'da insanlığın bittiği an! Kriz geçiren vatandaşın cebinden parayı böyle aldı

Malatya'da, sara krizi geçirerek yere yığılan kişinin yanına yaklaşan bir şüpheli, elini cebine atarak tüm paraları alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Olay, öğle saatlerinde Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bankadan parasını çeken ve pantolonunun cebine koyan sara hastası, sarak krizi geçirerek, yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, baygın halde yere düşen kişinin yanına giderek, yardım etmeye çalıştı. Bu anları bir kişi cep telefonuyla görüntülerken, yardım etmiş gibi yaparak bir şüpheli yerde hareketsiz duran sara hastasının pantolonunun cebine elini atarak parayı alıp kayıplara karıştı.

Hastaneye kaldırılan sara hastası kendine geldikten sonra cebinde bulunan bir miktar parasının olmadığını fark etti. Bunun üzerine baygın halde cep telefonuyla o anları görüntüleyen kişi bir kişinin sara hastasının eline cebini atarak parayı aldığını fark etti. Polis başvuran kişi görüntüleri emniyete bıraktı. Polis ekipleri de görüntüleri izledikten sonra şüphelinin izini sürdü, kimliğini tespit etti. Parayı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, parası çalınan sara hastasına parası geri verildi.

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Malatya'da insanlığın bittiği an! Kriz geçiren vatandaşın cebinden parayı böyle aldı
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