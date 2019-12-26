Müge Anlı canlı yayında son dakika olarak açıkladı! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde Zeynep Ergül ile ilgili skandal gelişme!

Bir süredir Müge Anlı programında işlenen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili canlı yayında flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Cahit Ergül'ün dışında Zeynep Ergül denetimli serbestlikten yararlanmış ve sonrasında canlı yayına kayılmıştı. Müge Anlı canlı yayında son dakika olarak açıkladı. Zeynep Ergül'ün evinin kömürlüğünden kemikler çıktı. İşte Müge Anlı Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi!

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA SON DAKİKA AÇIKLADI!

Bir süredir Müge Anlı programında işlenen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı canlı yayında detayları açıklarken kızı gözyaşlarına boğuldu.

İşte ayrıntılar...