Osmanlı’nın son uleması Yusuf Hoca hayatını kaybetti

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BoluGerede'de yaşayan, Osmanlı dönemi son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül dün evinde yaşamını yitirdi. 103 yaşında hayata gözlerini yuman Şengönül için Gerede merkezinde bulunan Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Şengönül'ün cenaze törenine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yusuf Şengönül'ün cenazesi, Aşağı Tekke Camii'nin içinde bulunan türbenin haziresine dualar eşliğinde defnedildi. Yusuf Şengönül, yaşadığı dönemde ilçede bulunan Aşağı Tekke Şeyh Hacı Halil Efendi Türbesi'nde defnedilme talebinde bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı da bu talebi kabul etmişti.