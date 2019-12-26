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Romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.12.2019 17:29

KÜTAHYA'da Romanların yaşadığı Osman Gazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga, olaya müdahale eden polis ekiplerince havaya ateş açılıp, biber gazı ve cop kullanılarak dağıtıldı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.
Osman Gazi Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten 2 aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kalabalık dağılmayınca havaya uyarı ateşi açtı. Uyarıyı dikkate almayıp, kavgaya devam eden taraflara polis bu kez biber gazı ve copla müdahale etti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Çevik kuvvet ekipleri mahallede güvenlik önlemi alarak yeni bir kavga çıkmasını engelledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Romanların kavgasını polis hava ateş açarak durdurdu
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