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Emniyet Müdür Yardımcısı halı sahada öldü!

'dan acı bir son dakika haberi geldi. Emniyet Müdür Yardımcısı , mesai arkadaşı diğer polisler ile halı saha maçı yapmaya karar verdiler. Emniyet Müdür Yarımcısı Ali Özcan ve arkadaşları gittikleri tesiste maç yapmaya başladılar. Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki, Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan kimdir?

Giriş Tarihi: 26.12.2019 07:30 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 08:01
Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan halı sahada öldü!

Sivas'tan Emniye Müdür Yardımcısı ile ilgili acı haber geldi. Alınan bilgiye göre Özcan, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada mesai arkadaşlarıyla maç yaparken rahatsızlanınca oyundan çıktı. Bir süre sonra fenalaşan ve olay yerine çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Özcan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özcan'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi duyan mesai arkadaşları ile Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da hastaneye geldi.

Özcan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan halı sahada öldü!
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