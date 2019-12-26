Son dakika haberi: Zorla hamile bırakıldı, defalarca işkence gördü! Kafasına silah dayadılar o mesajlar ortaya çıktı...

Aynı köyden olan Dilan K. ile Hüseyin K. görücü usulü ile hayatlarını birleştirdi. Dilan da eşinin yaşadığı İstanbul'a yerleşti olaylar silsilesi bundan sonra başladı. Dilan'ın kayınpederi ve kayınvalidesi bir an önce çocuk istediklerini söyledikten sonra genç kadına işkence yaptılar, kocası ise zorla onu hamile bıraktı. Kocasının ailesinin genç kadını tabanca zoruyla ailesine arattığı ve onlarla görüşmek istemediğini söylettiği de ortaya çıktı, son dakika bilgileri kan dondurdu!

'ZORLA HAMİLE BIRAKILDIM'

Eşi tarafından zorla hamile bırakıldığını ve buna rağmen şiddet görmeye devam ettiğini ileri süren Dilan K., başından geçenleri şöyle anlattı:

"Evliliğin ilk günlerinde eşimle hiçbir sorunum yokken annesi benden çocuk sahibi olmamı istedi. Bende erken olduğunu ve şu anda istemediğimi söyledim. Ardından eşim tarafından zorla hamile bırakıldım. O günden sonra hayatım cehenneme döndü. Bir keresinde bu olaylardan dolayı babamın evine dönmek istediğimi söylerken, nedensiz yere 'sen benim karımsın, seni benden kimse alamaz' gibisinden sözler söylemeye başladı eşim. Birkaç kere dayak yedim, şiddete maruz kaldım...