Son dakika haberi: Kar yağışı etkisini artıracak! Meteoroloji hava durumu tahminleri... Ankara, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika haberi geldi. Paylaşılan raporlara göre Türkiye'nin birçok kesiminde yağmur, sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, vatandaşlara da don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere haberimden ulaşabilir, saatlik hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilrsiniz.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 26 ARALIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.