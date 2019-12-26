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Son dakika haberi: Kar yağışı etkisini artıracak! tahminleri... , 'a kar ne zaman yağacak?

'den gelen son dakika haberine göre yurt genelinde sıcaklık düşecek ve mevsim normallerinde seyredecek. Geçtiğimiz hafta 'nin etkisi altına girdiği soğuk hava dalgası ile birlikte birçok ilimizde yağışlar başlamış, Meteoroloji tarafından da kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Başta, ve gibi büyükşehirlerde yaşayanlar olmak üzere vatandaşlar 'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Dün akşam saatlerinde Ankara'da başlayan kar yağışı ile birlikte gözler Meteoroloji'nin son tahminlerine çevrildi. Peki, bugün hava nasıl olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait 26 Aralık Perşembe tarihli tahmin raporları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 09:29
Son dakika haberi: Kar yağışı etkisini artıracak! Meteoroloji hava durumu tahminleri... Ankara, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü tarafından son dakika haberi geldi. Paylaşılan raporlara göre 'nin birçok kesiminde yağmur, sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, vatandaşlara da don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere haberimden ulaşabilir, saatlik tahmin raporlarına ulaşabilrsiniz.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 26 ARALIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Kar yağışı etkisini artıracak! Meteoroloji hava durumu tahminleri... Ankara, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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